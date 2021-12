Diocesi: Terni, lunedì 3 gennaio incontro del vescovo eletto Soddu e dell’amministratore apostolico Piemontese con i giornalisti

Lunedì 3 gennaio, alle ore 11 nel salone delle udienze della curia vescovile, il vescovo eletto della diocesi di Terni-Narni-Amelia, mons. Francesco Antonio Soddu, e l’amministratore apostolico, mons. Giuseppe Piemontese, incontreranno i giornalisti e operatori della comunicazione per un saluto e la presentazione del nuovo vescovo, mons. Soddu, e anche per illustrare il significato e le modalità di svolgimento dell’ordinazione episcopale del 5 gennaio in cattedrale a Terni che, per motivi di ordine pubblico legati al diffondersi della pandemia Covid-19, si svolgerà con la presenza limitata di fedeli in base alle disposizioni anti Covid-19 sul distanziamento.