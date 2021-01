Tutela minori: Reggio Emilia, in diocesi nasce il Centro di ascolto per la segnalazione di casi di abuso

Sarà attivato il Centro di ascolto per la segnalazione di casi di abuso, secondo le Linee guida della Conferenza episcopale italiana, anche nella diocesi di Reggio Emilia-Guastalla. Lo ha deliberato il vescovo, mons. Massimo Camisasca, d’intesa con la Commissione diocesana per la Tutela dei minori. Nei prossimi giorni sarà infatti a disposizione il numero telefonico 389.1974767 attivo in determinate fasce orarie, rese note nella Sezione Tutela dei minori del sito della diocesi. Potrà essere inviato un sms o un messaggio vocale con la richiesta di essere contattati. L’incaricato del Servizio avrà cura di fornire riscontro indicando data e luogo del colloquio destinato all’ascolto e alla raccolta di eventuale documentazione. La Commissione, assieme al vescovo, analizzerà quanto pervenuto, “tenendo a rilievo le regole di riservatezza, tutela delle persone e, in assoluto, i principi della giustizia da esercitare in ambito ecclesiale e civile”.

La Commissione è stata istituita un anno fa con lo scopo di ascoltare e accogliere eventuali vittime e/o segnalazioni di abuso e di promuovere, nella pastorale corrente, la prevenzione attraverso interventi formativi.