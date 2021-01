Terremoto in Croazia: Caritas Internationalis, appello per sostenere il soccorso alle persone rimaste senza casa

(Foto: Caritas Croazia)

Caritas Internationalis lancia un appello di 880.000 euro per aiutare Caritas Croazia ad assicurare condizioni di vita sicure e dignitose alle persone rimaste senza casa a causa delle recenti scosse sismiche. “Dopo il primo terremoto – afferma Suzana Borko, vicedirettrice di Caritas Croazia – la terra ha continuato a tremare ogni giorno e la gente vive in un costante stato di paura e stress. Il sisma ha interessato una vasta area di circa 2.000 chilometri quadrati”. Mentre oltre duecento volontari della Caritas continuano a distribuire cibo e kit igienici alle persone colpite dal sisma, si elaborano piani a lungo termine. “Vogliamo aiutare le persone a ricostruire le loro case e le loro comunità”, continua la vicedirettrice di Caritas Croazia. Il progetto, della durata di otto mesi, aiuterà inizialmente circa 200 famiglie, fornendo alloggi prefabbricati e al tempo stesso aiuti finanziari e tecnici, al fine di consentire alle persone di riparare le proprie abitazioni. Il 29 dicembre scorso un terremoto di magnitudo 6,4 ha colpito a circa 30 miglia a sud di Zagabria, in prossimità delle città di Petrinja, Sisak e Glina. Si è trattato del sisma più forte registrato in questa area negli ultimi 140 anni. In questa zona, la risposta della Caritas si concentrerà sul sostegno alle persone residenti nelle aree rurali che rischiano di essere trascurate a causa del loro isolamento geografico.