Ospedale Bambino Gesù: in onda da lunedì su Rai 3 la serie “Dottori in corsia”

Tornano su Rai 3 a partire da lunedì 11 gennaio le storie di “Dottori in corsia”, la docu-serie ambientata all’interno dell’Ospedale Bambin Gesù. Giunta alla quarta stagione, racconta attraverso nuove nove puntate la vita nel nosocomio romano durante l’anno appena trascorso, caratterizzato dalla pandemia da Sars-Cov2. Alcune storie avranno come protagonisti piccoli pazienti ricoverati nel centro Covid di Palidoro, a pochi chilometri dalla Capitale. La messa in onda verrà affiancata da una campagna di comunicazione on line da parte dell’Ospedale pediatrico per diffondere la corretta informazione sanitaria. Sul portale e sui canali social del Bambin Gesù verranno pubblicati articoli e approfondimenti sulle patologie affrontate in ogni puntata. “Mi auguro – afferma Mariella Enoc, presidente dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù – che le famiglie che seguiranno le storie della quarta serie possano cogliere il messaggio molto importante di adottare tutte le misure di precauzione necessarie per prevenire il contagio da coronavirus nella vita quotidiana ma allo stesso di non trascurare mai i controlli sanitari per timore del virus, continuando ad aver fiducia nelle cure offerte in sicurezza in ospedale”. La serie “Dottori in corsia”, firmata da Simona Ercolani e prodotta da Stand by me in collaborazione con Rai Fiction, vede in questa stagione la partecipazione straordinaria della giornalista e conduttrice Federica Sciarelli.