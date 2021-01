Coronavirus Covid-19: Università Cattolica, 34° Instant Report Altems. Pressione su servizi assistenziali di nuovo in aumento, ma corrono le vaccinazioni

Di nuovo in aumento la pressione sui servizi assistenziali: infatti, nel complesso, in Italia nell’ultima settimana ci sono stati +3,43 isolati a domicilio ogni 100mila abitanti, -0,58 ricoveri ordinari ogni 100.000 abitanti e +0,05 ricoveri intensivi ogni 100.000 abitanti. È quanto emerge dalla 34ª puntata dell’Instant Report Covid-19 di Altems, iniziativa dell’Alta scuola di economia e management dei sistemi sanitari (Altems) dell’Università Cattolica di confronto sistematico sull’andamento della diffusione del Sars-CoV-2 a livello nazionale, diffusa oggi.

“Al 5 gennaio 2021 – afferma Americo Cicchetti, direttore Altems e coordinatore del report – ci sono ancora 5 Tegioni (Molise +13,33%, Lombardia +11,85%, Calabria +8,9%, Liguria +4% e Friuli-Venezia Giulia +3,33%) che hanno esaurito la capacità di posti letto di terapia intensiva (Ti) aggiuntivi implementati per rispondere all’emergenza e che, seppure con percentuali diverse, attingono alla capacità strutturale. Sono però 8 le Regioni in cui la saturazione di tutti i posti letto di Ti supera la soglia di sovraccarico del 30% e la saturazione di tutti i posti letto di area non critica supera la soglia di sovraccarico del 40%. Questo non può che limitare l’accesso dei pazienti non Covid alle prestazioni ospedaliere”.

L’analisi, che riguarda tutte le 21 Regioni e Province Autonome con un focus dedicato alle Regioni in cui è stato maggiore il contagio (Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna, Marche e Lazio), evidenzia che per quanto riguarda le vaccinazioni, il valore più alto tra vaccinazioni effettuare e punti vaccinali si registra in Veneto, dove ciascun punto di somministrazione ha effettuato circa 3.089 inoculazioni. Valori alti anche in Lazio (1.461), Toscana (1.304) Emilia-Romagna (1.161). Al contrario, il suddetto indicatore rivela un basso rapporto tra vaccini inoculati e punti di somministrazione in Sardegna (80), Valle d’Aosta (93) e Calabria (117).