Televisione: il reportage “Il Museo della Bibbia” di Alessandro Iovino sul canale arabo “Noursat”

“Il Museo della Bibbia”, il reportage del giornalista e scrittore napoletano Alessandro Iovino dedicato al più grande museo del mondo sul libro sacro della cristianità, è stato doppiato e tradotto in arabo ed è sbarcato in questi giorni sul canale arabo satellitare Noursat Tv. Già apprezzato in Italia, dove è stato trasmesso lo scorso maggio su Tv2000, il documentario approda dunque in Medio Oriente dando così a Iovino la possibilità di condurre anche il popolo arabo in un viaggio tra le più straordinarie e significative collezioni private sul Testo Sacro esposte dal novembre del 2017 su una superficie di oltre 40mila metri quadrati di uno storco edificio di 8 piani nel cuore di Washington (Usa).

A mandare in onda in lingua araba il lavoro di Iovino è Télé Lumière, prima stazione televisiva cristiana del mondo arabo, nata in Libano nel 1991 che già dal 2003 trasmette programmi in tutto il mondo attraverso il canale satellitare “Noursat”. “Nel mondo arabo esiste una grande attenzione alla cultura Cristiana, a differenza di quello che si pensa – sottolinea Iovino –: la Bibbia è un libro dal grande valore non solo storico e culturale ma anche spirituale. Sapere che questo mio lavoro verrà seguito da milioni di telespettatori nel Medio Oriente mi onora particolarmente”.