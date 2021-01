Media Cei: InBlu Radio, dall’11 gennaio nuovo palinsesto sul Digital Audio Broadcasting

InBlu Radio diventa anche digitale passando al Digital Audio Broadcasting meglio conosciuto come Dab. Dall’11 gennaio l’emittente della Conferenza episcopale italiana rilancia la sua presenza nel mux EuroDab ed è ricevibile in tutta Italia con una programmazione h24. Continua il processo di crescita e affermazione nazionale di InBlu Radio che trasmette la sua programmazione nel Dab con l’identificativo “InBlu2000”. Al rinnovato palinsesto “digitale” si aggiungono un sito e un’App dedicata.

Tra le novità: “Il tempo di una telefonata” con Paola Saluzzi e “Italiani contro le mafie” con Paolo Borrometi. E ancora i programmi “Chiesa e comunità” con una particolare attenzione alla vita delle diocesi italiane, delle associazioni, dei movimenti, dei gruppi del nostro Paese; “Il territorio parla” a cura di Federica Margaritora, in collegamento con le redazioni locali; “Al vostro servizio” con Giuseppe Caporaso, uno sportello radiofonico di servizio a disposizione del consumatore per avere utili indicazioni e far sentire le proprie ragioni; “Notte stellata” (viaggio tra i capolavori dell’arte) con Ida Guglielmotti che conduce anche “Le donne, per esempio”, racconti e ritratti di donne che hanno cambiato la loro e la nostra esistenza. Storie di riscatto, impegno e vittoria. “Il passaggio dell’emittente al Digital Audio Broadcasting – afferma l’amministratore delegato di Tv2000 e InBlu Radio, Massimo Porfiri – ci consente di essere una radio nazionale sul circuito Dab con una diffusione in digitale e una migliore qualità dell’audio con meno interferenze sul segnale e l’introduzione di servizi multimediali innovativi”.

“Con il digitale la radio acquista un nuovo slancio impensabile fino a pochi anni fa – sottolinea il direttore di Tv2000 e InBlu Radio, Vincenzo Morgante -. Abbiamo pensato un palinsesto ad hoc per la diffusione sul Dab nazionale con novità importanti senza dimenticare l’intensa collaborazione con le radio e le realtà locali che ci ha caratterizzato in questi anni. È l’ inizio di un cammino che ci porterà a crescere sempre di più. Per i nostri ascoltatori abbiamo pensato a una programmazione h24 che non li lascerà mai soli anche grazie a un’informazione puntuale e sempre in diretta. Tutto questo sempre nell’ottica di voler dare un buon servizio pubblico a chi ci ascolta ogni giorno”.