Coronavirus Covid-19: Anelli (Fnomceo) a ministro Speranza, “urgente assicurare copertura vaccinale a tutti i medici e odontoiatri”. 282 quelli morti per l’infezione

“È necessario e urgente” che “sia fatta chiarezza circa l’inserimento nel programma vaccinale Sars-CoV-2 di tutti i professionisti medici e odontoiatri, dei diversi ambiti di dipendenza, di convenzionamento ma anche in regime libero professionale”. È quanto si legge nella lettera indirizzata oggi al ministro della Salute, Roberto Speranza, dal presidente della Fnomceo, Filippo Anelli. All’indomani dell’ok da parte dell’Aifa al vaccino “Moderna”, Anelli ribadisce “l’urgenza di assicurare la copertura vaccinale contro il Covid a tutti i medici e odontoiatri, senza esclusione alcuna”.

“L’intera professione, medica e odontoiatrica, ha impegnato in questa pandemia le risorse a propria disposizione: professionali, di struttura, associative, personali, umane – ricorda il presidente Fnomceo -. L’impegno continua a essere richiesto perché necessario, direi, insostituibile e la risposta dei professionisti non manca”.

Per contenere il contagio, si legge ancora nella lettera al ministro, occorre che “l’intera filiera professionale sanitaria sia protetta, che sia assicurata ai medici e agli odontoiatri la vaccinazione contro il virus per consentire loro di garantire ai cittadini non solo le opportune prestazioni sanitarie ma anche e soprattutto un esercizio professionale adempiuto in piena sicurezza per tutti “. Per Anelli, “l’altissimo tributo di vite pagato dalla professione medica e odontoiatrica” impone di “non trascurare alcun mezzo per garantire al massimo i nostri professionisti, chiamati in causa ancor più oggi nella somministrazione del vaccino”.

Sono 282 i medici e gli odontoiatri che hanno perso la vita per il Covid.