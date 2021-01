Economia biblica: ritornano i corsi online con le lezioni di Luigino Bruni

Una rilettura laica delle grandi storie e dei grandi personaggi biblici per scoprire cosa hanno ancora da raccontarci oggi, attraverso un approccio laico e di natura antropologica. La dimensione narrativa si illumina dei contesti della vita, del lavoro, di quella economica, familiare, etica. Nascono così le lezioni online di Economia biblica, un progetto promosso dalla Scuola di Economia civile e dal Polo Lionello Bonfanti, nata dal desiderio di offrire spazi di approfondimento sui libri della Bibbia attraverso nuove prospettive di lettura, curate dall’economista Luigino Bruni. La prima edizione della Scuola risale a giugno 2017 e in questi primi tre anni di attività il numero di iscritti ai corsi ha continuato a crescere. “Mercato, moneta, debito, profitto, ma anche merito e sacrificio: nel grande racconto biblico sono presenti la maggior parte delle categorie, anche economiche, che hanno fondato la nostra civiltà – si legge in una nota -. Dentro la Bibbia si trovano letture sociologiche, economiche e politico-economiche che la Scuola sta portando alla luce, facendole dialogare con i fatti e i fondamenti dell’economia dell’oggi”.

La Scuola alterna ai corsi sui libri biblici anche degli approfondimenti sulla vita delle organizzazioni a movente ideale e sugli intrecci tra economia e religione, mercato e spirito, mostrando come “il capitalismo del nostro tempo è sempre più simile a una religione o a una vera e propria idolatria”. I corsi si svolgono sia in presenza nel contesto ospitale del Polo Lionello Bonfanti di Loppiano, che in modalità online. Prossimi appuntamenti sabato 9 e domenica 10 gennaio, con una rilettura del libro di Giobbe.