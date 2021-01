Natale: Frati Assisi, presepe e installazioni multimediali visibili fino al 10 gennaio

E’ stata prolungata la possibilità di visitare il Presepe e le proiezioni multimediali ad Assisi fino a domenica 10 gennaio. Una decisione presa proprio per permettere agli umbri, in osservanza delle disposizione anti-covid, di raggiungere la città di san Francesco e ammirare l’esclusiva installazione. Un Presepe, a grandezza naturale, che attraversa le piazze e le strade della città da parte a parte per trasformarla in una nuova Betlemme; video proiezioni multimediali sulle facciate della Basilica Superiore di San Francesco, della Torre Civica e della Cattedrale di San Rufino, che ripropongono gli affreschi di Giotto, video mapping e giochi di luci. Il Presepe, composto da oltre 50 pastori che ripropongono le scene della Natività e dell’Annunciazione, è stato arricchito, pochi giorni fa, con sette nuovi personaggi: i Re Magi con i loro cammelli e un servitore. Il progetto “Il Natale di Francesco” vuole riportare alle origini la festività natalizia, trasformando la città in un Presepe immaginario che si anima tutti i giorni dalle 17 alle 22. Un’attenzione particolare anche a chi è lontano e non può venire ad Assisi. Grazie alla web app nataledifrancesco.it sarà possibile ammirare le video proiezioni della Natività di Gesù e dell’Annunciazione di Maria, affreschi di Giotto e bottega presenti nella Basilica Inferiore di San Francesco, e l’esclusivo video mapping dell’interno del Complesso Monumentale, che permetterà allo spettatore di immergersi negli oltre 10mila mq di affreschi, realizzato dallo studio dell’architetto Marco Capasso.