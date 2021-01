Coronavirus Covid-19: Danimarca, introdotte nuove restrizioni. Engelbrecht (vicario Copenaghen), “perseverare e fare del nostro meglio per mantenere attive le comunità”

“La diffusione della variante britannica più contagiosa del coronavirus implica che l’infezione in Danimarca possa aumentare in modo significativo nella società”. Per questo il ministero per gli affari ecclesiali ha concertato con le diverse comunità di fede presenti in Danimarca nuove e più stringenti misure in vigore per ora fino al 17 gennaio. Ogni fedele, spiega oggi il vicario generale della diocesi di Copenaghen, Niels Engelbrecht, dovrà avere a disposizione 7,5 metri quadrati di spazio in chiesa e negli spazi parrocchiali. Le celebrazioni non dovranno durare più di 30 minuti e i locali dovranno essere aerati per 10 minuti dopo ogni celebrazione. Sarà vietato radunare più di 5 persone per ogni altra attività diversa dalle celebrazioni. Resta la possibilità di essere al massimo 50 nel partecipare ai funerali al cimitero. “Diventa difficile condurre servizi di culto e catechesi; ma dobbiamo sperare che entro Pasqua si possa tornare a condizioni più normali”, scrive il vicario. “Fino ad allora, dobbiamo perseverare e fare del nostro meglio per mantenere attive le comunità, nonostante le condizioni molto limitate”.