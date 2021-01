Servizio civile: Caritas Perugia, al via il progetto “Domus” per l’assistenza a richiedenti asilo

“All’inizio del nuovo anno avviamo il progetto denominato ‘Domus-Perugia’, rivolto ai giovani interessati all’esperienza del Servizio civile all’interno della Caritas diocesana di Perugia-Città della Pieve”. Lo annuncia don Marco Briziarelli, direttore dell’organismo pastorale della Chiesa perugino-pievese. Il progetto Caritas “Domus-Perugia”, la cui domanda di partecipazione scade il prossimo 8 febbraio, alle 14 – spiega Alfonso Dragone, responsabile dell’Area progetti di Caritas Perugia -, “mette a disposizione 4 posti, di cui 2 sono dedicati a giovani con minori opportunità, nell’ambito del settore ‘Assistenza – Richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale ed umanitaria – minori non accompagnati'”.

Gli aspiranti operatori volontari devono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on line. Il progetto avrà una durata di 12 mesi e prevede un impegno di 5 ore giornaliere per 5 giorni alla settimana. Ciascun operatore volontario selezionato sarà chiamato a sottoscrivere con il Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale un contratto che fissa, tra l’altro, l’importo dell’assegno mensile per lo svolgimento del servizio in 439,50 euro. Il periodo prestato come operatore volontario di Servizio civile è riconosciuto ai fini previdenziali, a domanda dell’interessato. “Si tratta di una grande opportunità per i giovani compresi tra 18 e 28 anni – spiega ancora Dragone –, che consente loro di maturare una straordinaria esperienza finalizzata a favorire la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale, di promuovere la solidarietà e la cooperazione con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona ed alla educazione alla pace fra i popoli, e di contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani”.