Coronavirus Covid-19: Sessa Aurunca, la diocesi affida in comodato d’uso gratuito i locali per la prevenzione del contagio

La diocesi di Sessa Aurunca ha affidato all’Asl di Caserta i locali situati nella struttura del Centro pastorale diocesano “Ss. Casto e Secondino”, per le esigenze operative del Distretto sanitario n.14, finalizzate alla prevenzione del contagio da Covid-19. Gli spazi, adiacenti agli Uffici dell’Asl di Sessa Aurunca, per i prossimi sei mesi, in regime di comodato d’uso gratuito, saranno a disposizione degli operatori sanitari per le attività di Spoke 1 Covid e della collettività.

“Felici di essere disponibili nelle necessità del territorio per contribuire alla tutela di chi si impegna per la cura della salute pubblica”, dice il vescovo, mons. Orazio Francesco Piazza, alla vigilia dell’avvio alla prima fase della campagna di vaccinazione anti Sars-CoV2. “Oltre le varie attività di sostegno è necessario disporre anche le strutture a servizio del territorio”, spiega il presule.