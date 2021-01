Coronavirus Covid-19: Roma, al via le vaccinazioni all’ospedale San Giovanni Battista

È partita ufficialmente questa mattina la campagna vaccinale per contrastare la diffusione del Covid-19 all’ospedale San Giovanni Battista, uno dei poli sanitari dell’Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta (Acismom) in accordo con la Asl 3 di Roma.

La struttura sanitaria alla Magliana si è messa subito a disposizione della Regione con mezzi e personale per la somministrazione delle prime dosi vaccinali previste agli operatori sanitari. Le prime operazioni vaccinali, coordinate dal direttore generale Anna Paola Santaroni, sono state inaugurate dal direttore sanitario Pietro Scanzano. “Siamo orgogliosi ed emozionati – ha sottolineato Scanzano – per essere con il nostro ospedale di supporto alla campagna di vaccinazione messa in campo dal nostro Paese, il vaccino rappresenta l’unica certezza che ci consente di guardare al futuro con speranza e ottimismo”. Il vaccino è stato trasportato presso l’ospedale dagli uomini del Corpo Militare dell’Ordine Malta in ottemperanza alle procedure vigenti.