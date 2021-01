Diocesi: Andria, disponibile il nuovo numero del periodico “Insieme”. Mons. Mansi, “solo la solidarietà aiuta a vedere l’altro come fratello”

È disponibile da oggi, venerdì 8 gennaio, nelle parrocchie e nelle librerie di Andria, Canosa di Puglia e Minervino Murge, il nuovo numero del periodico diocesano “Insieme”. Il vescovo si sofferma a riflettere sul tema della pace avendo celebrato lo scorso 1° gennaio la Giornata mondiale della Pace. “Spiace non poco – scrive mons. Luigi Mansi – vedere immagini provenienti da varie parti del mondo, dove la situazione già gravissima a causa della pandemia è resa ancora più tragica dal dilagare di scenari di guerra. Occorre promuovere la cultura della cura come percorso per costruire la pace perché solo la solidarietà aiuta a vedere l’altro non come nemico bensì come fratello chiamato a partecipare alla pari di noi al banchetto della vita”.

Il vicario generale della diocesi di Andria e coordinatore del Mensile Insieme presenta, invece, la lettera apostolica scritta recentemente da Papa Francesco sulla figura di San Giuseppe, patrono della Chiesa e modello di paternità. “Il Papa – scrive don Gianni Massaro – evidenzia come san Giuseppe ci insegni che la paternità non è mai esercizio di possesso e che un padre vive pienamente la paternità solo quando si è reso inutile e vede che il figlio diventa autonomo e cammina da solo sui sentieri della vita”.

Don Cosimo Sgaramella, don Giuseppe Capuzzolo e don Carmine Catalano, che hanno recentemente celebrato il 25° di ordinazione sacerdotale, raccontano la gioia di essere preti mentre la parrocchia Ss. Sacramento ricorda i suoi 50 anni di vita. I volontari della Caritas descrivono il loro servizio nel tempo della pandemia e chi ha contratto il virus racconta, con emozione, le difficili settimane vissute con il Covid. Mentre gli uffici pastorali e le associazioni laicali descrivono le attività promosse in questo tempo difficile. Il giornale sarà on line sul sito della diocesi dal 15 gennaio.