Clima: Coldiretti, nel 2020 quattro tempeste al giorno con un caldo record

Il 2020 è stato segnato in Italia da una media di più di quattro tempeste (4,1) al giorno tra grandinate, tornado, nevicate anomale, fulmini e bombe d’acqua che hanno provocato frane, esondazioni, gravissimi danni nelle città e nelle campagne ma soprattutto decine di vittime. È quanto emerge da una analisi della Coldiretti su dati dell’European Severe Weather Database (Eswd) in riferimento all’annuncio del Copernicus Climate Change Service che il 2020 è stato l’anno più caldo mai registrato a livello mondiale, a pari merito con il 2016, facendo registrare 1,25 gradi centigradi in più rispetto al periodo preindustriale.

Anche in Europa il 2020 è stato l’anno più caldo mai registrato secondo i dati di Copernicus mentre in Italia si classifica come il quinto più caldo dal 1800, con una temperatura di quasi un grado superiore alla media storica (+0,96 gradi) secondo le elaborazioni Coldiretti su dati Isac Cnr relativi ai primi 11 mesi.

Ma nell’anno appena trascorso – continua la Coldiretti – si sono verificate lungo la Penisola anche un totale di 1.500 eventi climatici estremi, i cui effetti “si sono già fatti sentire a livello globale, europeo e nazionale con il divampare degli incendi e una drastica riduzione dei ghiacciai”. Il ripetersi di eventi estremi sono costati all’agricoltura italiana oltre 14 miliardi di euro in un decennio tra perdite della produzione agricola nazionale e danni alle strutture e alle infrastrutture nelle campagne.