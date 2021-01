Pediatria: accordo tra Ospedale Bambino Gesù e Asl Teramo per gestione emergenze e assistenza neuropsichiatrica

Facilitare la gestione delle urgenze e delle emergenze in ambito pediatrico e sviluppare percorsi dedicati nel campo della neuropsichiatria per un’assistenza qualificata a bambini e ragazzi. Sono gli obiettivi dell’accordo di collaborazione firmato questa mattina all’Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma tra la presidente Mariella Enoc e il direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Teramo, Maurizio Di Giosia.

L’intesa si basa su tre attività principali: formazione specialistica di medici e infermieri della Asl del capoluogo abruzzese coinvolti nella gestione delle emergenze-urgenze e dei casi neuropsichiatrici in età pediatrica, con percorsi organizzati direttamente a Roma, al Bambino Gesù, o attraverso sessioni a distanza; attività di consulenza da remoto (teleconsulto) per diagnosi e quesiti clinici di alta complessità e sviluppo di protocolli clinico-assistenziali per rispondere alle esigenze di salute dei più piccoli.

Le attività saranno coordinate dagli specialisti del Dipartimento di emergenza e dell’Unità operativa di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza del Bambino Gesù, ospedale di riferimento per tutte le patologie pediatriche di alta complessità e principale centro italiano per numerosità dei casi trattati e per l’elevato livello delle cure erogate. Con l’accordo, la Asl di Teramo potrà consolidare le competenze del proprio personale sanitario e ampliare e migliorare le prestazioni e i servizi pediatrici.

“Lo sviluppo di una rete di collaborazione tra strutture sanitarie e professionisti è fondamentale per accrescere la qualità delle cure e dell’assistenza ai piccoli pazienti”, ha dichiarato Enoc. Alla sottoscrizione dell’accordo sono intervenuti anche mons. Lorenzo Leuzzi, vescovo di Teramo, il direttore del Dipartimento regionale della salute Claudio D’Amario e l’assessore alla Sanità della Regione Abruzzo, Nicoletta Verì.