Ue: von der Leyen a Lisbona per avvio presidenza portoghese. Sui vaccini: “l’Europa avrà a disposizione 1 miliardo di dosi”

Avuta notizia del ritardo di produzione di vaccini Pfizer, “ho subito telefonato all’amministratore delegato della casa farmaceutica, che mi ha assicurato che entro il primo quadrimestre saranno consegnate tutte le dosi garantite all’Ue”: così Ursula von der Leyen, presidente della Commissione, da Lisbona rassicura i Paesi rispetto ai vaccini. E ha aggiunto che presto sarà disponibile anche il vaccino Astra Zeneca per cui “l’Europa avrà a disposizione 1 miliardo di dosi”. Oggi la presidente con alcuni membri della Commissione si trova nella capitale portoghese per il consueto incontro di avvio di presidenza semestrale europea. Antonio Costa, premier lusitano, parlando ai giornalisti dopo l’incontro con la Commissione ha illustrato i temi di lavoro del semestre europeo, che vedono tra le priorità la dimensione sociale e il rafforzamento del “pilastro sociale”. Sarà un summit sociale a Porto nel mese di maggio l’evento chiave in questo ambito. Dal punto di vista della presidente von der Leyen, compito determinante della presidenza portoghese sarà il lavoro per fare in modo che i Paesi Ue procedano celermente con la ratifica a livello nazionale del piano Next Generation Eu, in modo che “entro la fine della presidenza portoghese, i contributi del Recovery Fund inizino a fluire nei Paesi”.