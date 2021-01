Coronavirus Covid-19: Università Cattolica, 35° Instant Report Altems. Risalgono incidenza, letalità, mortalità e pressione sul sistema sanitario

Di nuovo in aumento l’incidenza settimanale dell’infezione da Covid-19, registrando un valore nazionale pari a 180 ogni 100mila residenti. Il primato per la prevalenza periodale sulla popolazione si registra in Valle d’Aosta (6,02%) e P.A. Bolzano (5,94%), ma è in P.A. Bolzano (2,20%), e Veneto (1,79%) che oggi abbiamo la maggiore prevalenza puntuale di positivi, con valori in leggero aumento nelle altre regioni, e con un media nazionale pari a 0,97% (in aumento rispetto ai dati del 04/01). Salgono anche letalità e mortalità settimanali. Nell’ultima settimana la letalità grezza apparente (rapporto decessi su positivi), a livello nazionale, è pari al 4,25 per 1.000 (in aumento rispetto alla scorsa settimana analizzata 3,97 per 1.000) e la mortalità grezza apparente (rapporto decessi su popolazione), a livello nazionale, è pari a 4,82% (in aumento rispetto alla scorsa settimana analizzata 4,44%). È quanto emerso dalla 35ª puntata dell’Instant Report Covid-19, iniziativa dell’Alta scuola di economia e management dei sistemi sanitari (Altems) dell’Università Cattolica di confronto sistematico sull’andamento della diffusione del Sars-CoV-2 a livello nazionale, diffusa oggi.

Per quanto riguarda i tassi di saturazione dei posti letto in terapia intensiva e di area non critica, dal Report emerge che all’11 gennaio otto Regioni (Emilia-Romagna, Lazio, Puglia, Veneto, P.A. di Bolzano, Marche, Friuli-Venezia Giulia e P.A. di Trento) si posizionano nel primo quadrante con la più elevata pressione nella P.A. di Trento sia per tasso di saturazione in area non critica che per tasso di saturazione delle terapie intensive. Sicilia, Sardegna, Abruzzo, Molise, Toscana, Campania, Calabria, Basilicata e Valle d’Aosta non sono a rischio di sovraccarico in nessuna delle due aree oggetto di valutazione.

L’analisi riguarda tutte le 21 Regioni e Province Autonome italiane. Il gruppo di lavoro dell’Università Cattolica è coordinato da Americo Cicchetti, Ordinario di organizzazione aziendale presso la Facoltà di Economia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.