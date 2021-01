Diocesi: Imola, morto il missionario don Sante Collina. Aveva sconfitto il Covid qualche settimana fa

È morto il missionario don Sante Collina, 81 anni. Nato a Faenza il 6 dicembre 1939, il sacerdote era rientrato in Italia a luglio 2020 dal Brasile, dove ha trascorso in missione gli ultimi 40 anni, in seguito all’aggravarsi delle sue condizioni di salute. Dopo il rientro era stato accolto a Castel Bolognese. Aveva sconfitto il Covid qualche settimana fa, ma negli ultimi giorni aveva visto le suo condizioni peggiorare. Ha vissuto per 40 anni tra le favelas del Brasile come missionario.

Una vocazione, quella di don Collina, nata durante la preparazione al sacerdozio nel seminario diocesano di Imola, incontrando ed ascoltando i missionari in visita alla diocesi. Ordinato sacerdote il 28 giugno 1964, è stato nominato cappellano nella parrocchia di San Giovanni Vecchio. Partito per il Kenya nell’ottobre 1973, ha svolto la sua attività missionaria con le Suore di Santa Teresa nella diocesi di Meru per quasi sei anni. Rientrato in Italia nel 1978, è stato parroco a Giovecca. Nel 1980 la partenza per il Brasile, come sacerdote fidei donum, con gli altri sacerdoti e le suore delle Congregazioni imolesi per dare vita al progetto Chiese sorelle. A São Bernardo do Campo ha svolto la sua attività inizialmente nella parrocchia di São Geraldo Magella e poi nella nuova parrocchia Jesus de Nazaré. Le esequie saranno celebrate a Castel Bolognese domani, sabato 16 gennaio, alle 10, nella chiesa di San Petronio.