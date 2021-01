Settimana preghiera unità cristiani: Altamura, tre appuntamenti ecumenici e di dialogo interreligioso in diretta su YouTube

Tre appuntamenti di cammino, ascolto, conoscenza e dialogo trasmessi in diretta sul canale YouTube della diocesi con possibilità di interagire attivamente con i relatori attraverso lo strumento dei commenti al video in streaming. A proporli, in occasione della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, è l’Ufficio per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso della diocesi di Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti in collaborazione con l’Ufficio per le comunicazioni sociali e il Servizio informatico.

In preparazione alla XXXII Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei (17 gennaio), nella serata di ieri, giovedì 14, Vittorio Robiati Bendaud (coordinatore Tribunale Rabbinico del Centro-Nord Italia) ha tenuto la meditazione “Il libro del Qohelet dalle cinque Meghillot”. In apertura della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani (18-25 gennaio), il 18 gennaio alle 20 si svolgerà un dialogo a tre voci “Rimanete nel mio amore: produrrete molto frutto (Giovanni 15, 1-17)” tra il vescovo Giovanni Ricchiuti, p. Florin Carling (Chiesa ortodossa romena in Altamura) e il pastore Nicola Colafemmina (Chiesa pentecostale Fiumi di Acquaviva in Acquaviva delle Fonti).

Infine, all’indomani del Giorno della memoria in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati nei campi nazisti (27 gennaio), giovedì 28 è in programma alle 20 il dialogo a tre voci “Ebrei e Armeni: attualità di genocidi” tra il già citato Robiati Bendaud, la scrittrice di origine armena Antonia Arslan e Siobhan Nash-Marshall, docente di filosofia teoretica al Manhattanville College di New York.