Televisione: Tv2000, dal 18 gennaio 5 film sui papi del Novecento

Su Tv2000 cinque miniserie in onda in dieci prime serate a partire dal 18 gennaio, ogni lunedì, con protagonisti alcuni Pontefici del Novecento: Giovanni XXIII, Paolo VI, Giovanni Paolo I e Giovanni Paolo II. Si parte – informa l’emittente della Cei – con il film “Il Papa buono” di Ricky Tognazzi, in onda lunedì 18 e 25 gennaio, cui seguiranno “Paolo VI. Il Papa nella tempesta” di Fabrizio Costa (1 e 8 febbraio), “Papa Luciani. Il sorriso di Dio” di Giorgio Capitani (15 e 22 febbraio), “Karol. Un uomo diventato Papa” di Giacomo Battiato (1 e 8 marzo), “Karol. Un Papa rimasto uomo” di Giacomo Battiato (15 e 22 marzo).