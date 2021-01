Settimana preghiera unità cristiani: diocesi Bolzano, tre eventi con cattolici, protestanti e ortodossi

Con tre preghiere ecumeniche a Bolzano, Merano e Bressanone si celebra, dal 18 al 25 gennaio, la tradizionale Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, che vede le confessioni cristiane (cattolici, protestanti, ortodossi) riunite assieme. “Rimanete nel mio amore: produrrete molto frutto” è il titolo, tratto dal Vangelo di Giovanni, della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 2021. In programma, tre appuntamenti per altrettanti momenti di preghiera ecumenica: martedì 19 gennaio, alle 18, a Bressanone (nella chiesa parrocchiale di San Michele), giovedì 21 gennaio, alle 20, a Merano (nella chiesa evangelica), venerdì 22 gennaio, alle 20, nella chiesa dei Cappuccini a Bolzano con la comunità rumeno-ortodossa.

Nel commentare il titolo dell’edizione 2021, l’incaricato diocesano per l’ecumenismo, don Gioele Salvaterra, decano di Merano, sottolinea che “mediante la solidarietà con coloro che soffrono permettiamo all’amore di Cristo di dimorare in noi”. “La spiritualità e la solidarietà sono intrinsecamente unite. Rimanendo in Cristo, noi riceviamo la forza e la sapienza per agire contro le strutture di ingiustizia e di oppressione, per riconoscerci pienamente come fratelli e sorelle nell’umanità, ed essere artefici di un nuovo modo di vivere nel rispetto e nella comunione con tutto il creato”. Il materiale per la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 2021 è stato preparato dalla Comunità monastica di Grandchamp, in Svizzera.