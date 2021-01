Terra Santa: mons. Pizzaballa (patriarca latinoGerusalemme), in Giordania loda la missione umanitaria del clero

Continua la prima visita pastorale in Giordania (7-21 gennaio) del nuovo patriarca latino di Gerusalemme, mons. Pierbattista Pizzaballa, che ieri si è recato nella chiesa di San Giorgio Martire a Irbid, dove ha incontrato i membri del clero che lavorano nel nord della Giordania, a Irbid, Husun, Shatana, Ajloun, Anjara, Al-Wahadneh e Mafraq insieme a religiose, diaconi e accoliti. Mons. Pizzaballa, secondo quanto riferito dal Patriarcato latino, ha espresso la sua soddisfazione per l’incontro e ha apprezzato i servizi pastorali resi quotidianamente dal clero e dai religiosi nelle varie realtà ecclesiali. Particolarmente lodata è stata la missione umanitaria svolta nelle scuole e nei centri sociali a servizio della Chiesa in particolare e, più in generale, della società giordana. Il patriarca, nella sua visita in Giordania, è stato accompagnato, dal suo vicario patriarcale, mons. William Shomali, e dal segretario generale del Vicariato latino di Amman, don Imad Alamat.