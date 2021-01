Disabilità: don De Marco (Cei), “Oltre lo scivolo” per “creare e costruire esperienze capaci di rendere tutti protagonisti del viaggio”

“Creare una mentalità capace di fare dell’accessibilità e dell’inclusione il metro di misura dell’essere casa”. Questo l’auspicio di don Gionatan De Marco, direttore dell’Ufficio nazionale per la Pastorale del Tempo libero, turismo, sport e pellegrinaggi, che ha organizzato oggi un seminario on line dal titolo “Ospitalità accessibile: Oltre lo scivolo”. “È – afferma don De Marco – l’invito che abbiamo fatto alle case per ferie”. Al seminario hanno partecipato le strutture recettive religiose che vorrebbero rendere accessibili i propri spazi e servizi alle persone con disabilità non soltanto fisica. “Oltre lo scivolo – continua – per creare e costruire con il territorio esperienze capaci di rendere tutti protagonisti del viaggio e della vacanza”.