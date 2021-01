Terremoto in Indonesia: Caritas Italiana, gli interventi per i primi aiuti alla popolazione

Anche la Caritas Italiana si è attivata per sostenere l’aiuto alla popolazione indonesiana colpita la notte scorsa da un altro terremoto localizzato nell’area al confine tra le reggenze di Mamuju e Majene nella parte occidentale della grande isola del Sulawesi (provincia del Sulawesi occidentale), nella parte centrale del grande arcipelago. La scossa più forte ha toccato il livello 6.2 della Scala Richter. Evidenziando che “non c’è stato alcun allarme tsunami”, Caritas Italiana sottolinea in un nota che “è un’emergenza per ora gestita dal governo locale in collaborazione anche con le organizzazioni non governative locali. È ancora presto per un bilancio, ma molte persone sono state intrappolate sotto gli edifici crollati, ma anche sotto almeno 3 frane che hanno travolto i villaggi sottostanti sulla strada di collegamento. L’erogazione della corrente è stata interrotta e anche la rete cellulare rimane molto instabile nella zona”.

Tra le organizzazioni locali anche Caritas Indonesia sta già intervenendo: “Ci siamo messi subito in contatto con i nostri colleghi della Caritas locale della diocesi di Makassar – spiega padre Fredy Rante Taruk, direttore della Caritas nazionale Indonesia –. Le parrocchie locali di Mamuju e Poliwali hanno deciso di aprire subito un Centro di emergenza per l’accoglienza degli sfollati che sono già 15mila. Molti per la paura e per il trauma sono scappati sulle colline, temendo l’arrivo di alter scosse. Per questo sono stati già attivati volontari da altre zone per andare sul luogo colpito, raccogliere informazioni e dati e capire cosa serve. Ci sono purtroppo problemi di accesso e difficoltà di spostamento. Stiamo già raccogliendo cibo, coperte, tende, medicine, escavatori, ma anche le mascherine anti Covid-19”. L’Indonesia è il Paese del Sudest asiatico più colpito dalla pandemia di Covid-19 con quasi 900mila casi e più di 25mila morti. Caritas Indonesia è già all’opera anche su questo per questo, nella speranza che, come purtroppo avviene in molti casi, il bilancio delle vittime e dei danni non debba aggravarsi ulteriormente con il passare delle ore.

La Caritas Italiana, viene ricordato, da anni lavora in Indonesia con aiuti umanitari e di sviluppo con la Caritas locale ed altri partner. Anche la Cei è intervenuta in occasione del terremoto di Palu (settembre 2018) mettendo a disposizione fino ad oggi un milione di euro, dai fondi otto per mille che i cittadini destinano alla Chiesa cattolica, per la ricostruzione di case per gli sfollati.

Su www.caritas.it sono indicate le modalità attraverso le quali è possibile sostenere gli interventi a favore dell’Indonesia.