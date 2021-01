Bosnia Erzegovina: diocesi Brescia, raccolta fondi per contribuire all’acquisto della legna per il campo profughi di Lipa

Un aiuto per sostenere i profughi in transito in Bosnia e Erzegovina, in particolare nella regione di Bihac (nord ovest del Paese, nei pressi del confine con la Croazia, diocesi di Banja Luka). Una “catastrofe umanitaria”, la definiscono gli osservatori internazionali. Ci sono circa 5.000 migranti accolti nei Centri di transito e nei Campi, con almeno 3.000 che dormono in edifici abbandonati, sistemazioni improvvisate, o all’addiaccio.

A fronte di questa emergenza, nel solco della mobilitazioni di Caritas Italiana, Caritas Ambrosiana e Ipsia, anche la Caritas diocesana di Brescia si è attivata raccogliendo per il campo di Lipa (in ricostruzione) l’esigenza e l’urgenza di legna da ardere, utile per fronteggiare il freddo, ma anche per cucinare. A tal fine, la Caritas bresciana sta approntando l’invio di un contributo immediato in denaro per l’acquisto in loco di 16 pallet di legna (70 euro a pallet) e avvia una raccolta fondi per procedere a successivi contributi, utili all’acquisto di legna per le prossime settimane.