Comunicazioni sociali: Signis, “Call” per il lancio di nuovi media nelle aree svantaggiate

Cosa può significare una radio durante un lockdown? Una chance di avere notizie su come proteggersi e di mantenere aperta la comunicazione, in quelle zone dove i media sono un bene raro e prezioso. È il caso di Mbinga, in Tanzania, o di Gbarnga, in Liberia, dove due radio diocesane – Radio Hekima (“Unità” in Swahili) e Radio Paraclete (“Paraclito”) – hanno cominciato a trasmettere proprio a maggio 2020, nel picco della pandemia da Covid-19. Grazie al contributo dell’8 per mille della Chiesa cattolica italiana, stanziato attraverso il fondo del Servizio per gli interventi caritativi a favore dei Paesi del terzo mondo, queste radio sono adesso operative. Dietro c’è il lavoro del team di Signis, Associazione cattolica mondiale per la comunicazione, con la sua squadra di Roma. Signis Services Rome (Ssr) ha infatti accompagnato mons. John Ndimbo, vescovo di Mbinga, e mons. Anthony Borwah, vescovo di Gbarnga, nelle varie fasi di disegno del progetto, fundraising e implementazione, fino alla piena operatività. Ora Ssr lancia la terza edizione della “Call for project ideas”, una chiamata a presentare idee progettuali con le quali iniziare un viaggio che trasformerà l’idea di una nuova radio, televisione, centro di comunicazione, in una realtà concreta e funzionante, che va ad arricchire il panorama mediatico dei Paesi più svantaggiati. La Call è infatti rivolta a quei progetti da sviluppare in aree dove la Chiesa si trova più in difficoltà. Sviluppata in partnership con Vatican News, Università Salesiana – Facoltà di Scienze della comunicazione sociale, Net-One, la Call è aperta fino al 31 ottobre 2020 ed è possibile trovare il regolamento e tutte le informazioni sul sito www.signisrome.net.

Promozione della pace, salute, consapevolezza sulle tematiche ambientali e sulla protezione della casa comune, diritti umani, sviluppo umano integrale, evangelizzazione, educazione di giovani e bambini sono gli ambiti di intervento privilegiati per offrire l’assistenza progettuale e tecnica da parte di Ssr; 6 nuove idee saranno selezionate per l’accompagnamento a partire dal 2021.