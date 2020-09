Ambiente: Costa (ministro), “impegno italiano su azioni urgenti per la salvaguardia della biodiversità entro il 2030”

“Annuncio con soddisfazione che il presidente Giuseppe Conte ha aderito, a nome dell’Italia, alla ‘Promessa dei leader per la natura’, con l’impegno ad azioni urgenti entro il 2030 per contrastare la perdita di biodiversità”. Lo ha annunciato oggi il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, in un video messaggio al Leader Event for Nature and People (“L’evento dei leader per la natura e le persone”), in corso oggi dalle 15 alle 16,30, in modalità virtuale.

“Il mondo sta affrontando una crisi sanitaria senza precedenti – ha continuato il ministro -, ma rimangono centrali le emergenze ambientale e climatica. Nel ricostruire le nostre economie, abbiamo una imperdibile opportunità: cambiare il paradigma delle nostre società, investire sulla salute del nostro pianeta, mettere persone e ambiente al centro delle politiche”.

“Più natura entro il 2030 – ha precisato Costa – è un obiettivo che l’Italia persegue in vista dei prossimi grandi appuntamenti, la Cop15 sulla biodiversità e la Cop26 sul clima, di cui saremo co-presidenti con il Regno Unito. Biodiversità e clima sono sfide interconnesse e richiedono soluzioni comuni e globali”. “Impegniamoci – ha concluso il ministro – affinché i nuovi e necessariamente ambiziosi obiettivi del quadro per la biodiversità post 2020 guidino le decisioni politiche, le scelte economiche per tutelare il patrimonio che la Terra ci offre e trasmetterlo alle generazioni future”.