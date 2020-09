Diocesi: Savona, domani riprende la visita pastorale del vescovo Marino

Dopo un lungo periodo di stop forzato, riprende da Savona la visita pastorale del vescovo di Savona-Noli, mons. Calogero Marino “A passo d’uomo” d’uomo”. Questa settimana tappa nella parrocchia dei santi Giovanni Battista e Andrea del centro storico affidata a don Piero Giacosa. Domani, martedì 29 settembre, alle 18.30, in san Giovanni la messa di inizio visita pastorale, da giovedì 1° a sabato 3 ottobre, dalle 16 alle 18, mons. Marino sarà presente nella parrocchia per incontrare chiunque abbia piacere di parlare con lui. Sabato 3, alle 17, appuntamento con i genitori e ragazzi del catechismo che si concluderà con la messa alle 18.30 sempre in san Giovanni Battista. Domenica 4 sarà invece sant’Andrea a ospitare, alle 9.30, la celebrazione con le confraternite, mentre alle 11 si tornerà in san Giovanni per l’Eucaristia, sempre presieduta dal vescovo Marino, a conclusione della visita pastorale.