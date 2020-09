Spreco alimentare: Banco alimentare aderisce a “Food, No Waste!” promosso dalla European Food Bank Federation

Domani si celebra in tutto il mondo l’International Day of Awareness on Food Loss and Waste (Giornata per la consapevolezza sulla perdita e lo spreco alimentare), “che diventerà patrimonio per l’intera umanità e che riconosce il valore economico, sociale e ambientale dei 31 anni di attività della Fondazione Banco alimentare onlus (Fbao), si legge in un comunicato del Banco che domani aderirà all’evento virtuale, promosso dalla European Food Bank Federation (Feba), dal titolo “Food, No Waste! Banchi alimentari europei: risposte concrete per le persone, per il pianeta!” (ore 9-20).

Ogni visitatore potrà fare un vero e proprio tour all’interno dello stand virtuale della Fbao: potrà visitare un magazzino virtuale in 3D, leggere documenti, fare domande e avere risposte in tempo reale e tante altro. Nella seconda parte della mattinata Fbao propone il seminario “Food, No Waste: donazioni di cibo in Italia per le persone, per il pianeta”, esclusivamente in lingua italiana. Obiettivo, disseminare le Eu food donation guidelines e promuovere il dialogo tra Stella Kyriakides, commissario europea per la Salute e sicurezza, autorità pubbliche, soggetti della filiera agro-alimentare e società civile rispetto alle donazioni di eccedenze alimentari.

Proprio in occasione dei tre anni dalla pubblicazione delle Eu food donation guidelines, la Direzione generale per la salute e la sicurezza alimentare (DG santé) si confronterà con i diversi stakeholder per ragionare insieme sia sulle criticità che sui risultati positivi ottenuti.