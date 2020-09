RnS: all’Alleluja! International Web Meeting i messaggi da tutto il mondo

Nel corso dell’”Alleluja! International Web Meeting”, organizzato dal Rinnovamento nello Spirito Santo presso la sede nazionale di Roma, lo spazio Cultura di Pentecoste è stato caratterizzato da due momenti: l’”Alleluja della comunione” e l’”Alleluja della testimonianza”. Nel primo si sono alternati i messaggi delle più importanti autorità del panorama ecclesiale: i cardinali Angelo Bagnasco, Gualtiero Bassetti, Angelo Comastri, i vescovi. Rino Fisichella e Pierbattista Pizzaballa e il prefetto del Dicastero della Comunicazione della Santa Sede Paolo Ruffini. Ben 14 i Paesi coinvolti nel secondo format, con l’intervento di leader della società civile, imprenditori e testimoni di altre confessioni religiose a raccontare, con storie di vita nuova e fede carismatica, la vittoria di Dio nel tempo del coronavirus. Nella carrellata video: Amadeus, conduttore televisivo – Andrea Bocelli, Cantante (Italia); On. Tony Hall, ambasciatore plenipotenziario Usa – Rev. Chris Halverson, Pastore già Cappellano al Senato Usa; Ven. Shi Yon Xin, abate del Tempio di Shaolin (Cina); On. Vladimir Marinković, vice presidente del Parlamento serbo (Serbia); Lamya Tawfic, artista (Egitto-Emirati Arabi Uniti); José Manuel De Urquidi, fondatore di Juan Diego Network (Messico); rabbino Menachem Even-Israel, direttore esecutivo del Centro Steinsaltz in Gerusalemme (Israele); Joseph Assaf, Imprenditore (Australia); on. Tawfig Osman, già parlamentare, leader di Unity International Organization (Sudan); On. Fatmir Mediu, già ministro della Difesa albanese (Albania); On. Eros Biondini, Camera dei Deputati (Brasile); On. Neemat Frem, membro del Parlamento libanese (Libano); Dr. Shadi F. Khawandanah, Chairman Of The Board Special Direction (Arabia Saudita); On. Thomas Hong-Soon Han, già ambasciatore di Corea presso la Santa Sede (Corea del Sud).