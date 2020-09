Terremoto Centro Italia: Amatrice, oggi consegna dei Premi “Manlio Scopigno e Felice Pulici” 2019/2020

Il grande calcio sbarca ad Amatrice dove oggi verranno consegnati i Premi “Manlio Scopigno e Felice Pulici” 2019/2020. Prevista la presenza del commissario tecnico della Nazionale italiana, Roberto Mancini, che sarà premiato con il Premio “Manlio Scopigno” alla carriera. Ad Amatrice, riferisce il sito andareoltre.org, promosso dalla diocesi di Rieti per raccontare la ricostruzione, sono attesi anche il direttore sportivo della S.S. Lazio, Igli Tare, e i fratelli Pippo e Simone Inzaghi. A votare i premi, che saranno consegnati presso l’Area del Gusto di Amatrice, una giuria composta da note firme del giornalismo sportivo ed ex calciatori tra i quali i direttori dei principali quotidiani e riviste sportive e commentatori televisivi. “Siamo molto felici di vedere – ha detto Giorgio Annis, amministratore delegato Crai Tirreno, uno degli sponsor dell’evento – che tanti campioni e professionisti affermati dello sport abbiano deciso di venire ad Amatrice per essere presenti alla premiazione, sottolineando ancora di più l’importanza che eventi come la ‘Scopigno Cup’ e il Premio ‘Manlio Scopigno e Felice Pulici’ hanno per la rinascita sociale e culturale dei territori colpiti dal sisma del Centro Italia”. L’evento (posti limitati su invito, in ottemperanza alle normative anti Covid) sarà trasmesso in diretta su Radio Radio e Radio Radio Tv sul canale Sky 826 e diretta streaming scaricando l’app di Radio Radio.