Diocesi: Treviso, al via stasera la Settimana sociale dei cattolici per disegnare la società post Covid

Una Settimana sociale dei cattolici trevigiani diversa e straordinaria, quella che si aprirà stasera, all’auditorium San Pio X di Treviso, e avrà per titolo “Anno Zero. Dalla crisi del Covid germogli di fraternità, cittadinanza e socialità, in vista del bene comune”. Tra i relatori il vescovo Michele Tomasi e personalità di livello nazionale, come il sociologo Mauro Magatti e il fondatore delle Comunità Laudato Si’ Carlo Petrini.

“La stagione che segna il tentativo di ‘ripartire’ dopo l’arrivo del Covid-19 appare per certi aspetti proprio come un ‘Anno zero’. La convinzione dei promotori è che una ripartenza non possa prescindere da una vera e propria rinascita del tessuto sociale, da una nuova stagione di partecipazione e solidarietà”, si legge in una nota diffusa dalla diocesi di Treviso.

Le serate si terranno lunedì 28 e martedì 29 settembre, lunedì 5 e martedì 6 ottobre alle 20.30 all’auditorium San Pio X (capienza massima 180 posti), con l’eccezione della serata di lunedì 5 (che si terrà nella chiesa di San Francesco).

Stasera si rifletterà sul “contesto di fondo nel quale siamo chiamati a ‘ripartire’: i punti problematici e i ‘germogli’”, con un intervento introduttivo di mons. Michele Tomasi, vescovo di Treviso, e un successivo intervento del sociologo Mauro Magatti (Università Cattolica del Sacro Cuore).

I limiti imposti dal Covid-19, spiegano i promotori, “diventano paradossalmente l’occasione per vivere questa trentaquattresima edizione in modo più diffuso, partecipato e dilatato. Oltre alla sede centrale in cui si svolgono le serate, infatti, almeno altri sette punti del territorio diocesano, collegati in webinar, offriranno l’occasione non solo di assistere alle serate, ma anche di interagire durante il dibattito”. Inoltre, le serate saranno trasmesse attraverso il canale YouTube della diocesi e il sito www.lavitadelpopolo.it.