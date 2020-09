Papa Francesco: ai partecipanti al pellegrinaggio alla Vergine di Lujan, “abbiamo bisogno che la Madre ci abbracci e ci unisca”

Papa Francesco ha idealmente partecipato alla quarantesima edizione del pellegrinaggio – promosso in versione virtuale – alla Vergine di Luján, nella città di Centenario, nella provincia di Neuquén, attraverso un videomessaggio in cui ha evidenziato il motto dell’iniziativa: “Madre, abbracciaci, vogliamo continuare a camminare”.

Ha spiegato il Santo Padre: “A volte il cammino diventa difficile, e non solo a volte, anche normalmente può essere difficile. In questi momenti di pandemia e forte minaccia alla salute, di tanta paura e tanti bisogni, è più difficile”. Per questo, “abbiamo bisogno che la Madre ci abbracci, ci unisca.

Il Papa ha proseguito: “Una donna mi ha detto che uno dei compiti di una madre è riunire i suoi figli. E ho sentito un’altra, quando le hanno chiesto quale dei suoi figli fosse il migliore, il preferito, rispondere: ‘Ho cinque dita sulla mia mano, se me ne pungono una fa male come se me ne pungessero un’altra. Sono tutti diversi, ma sono tutti uguali’”.

Ha concluso Francesco nel video: “Questa è la Vergine con noi. Siamo tutti diversi, ma lei è una mamma e ci abbraccia. Per questo, le chiediamo: Madre, abbracciaci, vogliamo continuare a camminare”.