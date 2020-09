Reddito cittadinanza e quota 100: De Palo (Forum), “diventino finalmente misure a dimensione familiare”

“Reddito di cittadinanza e ‘quota 100’ diventino finalmente misure a dimensione familiare”: così il presidente nazionale del Forum delle associazioni familiari, Gigi De Palo. “Per quanto riguarda ‘quota 100’ – prosegue il presidente nazionale del Forum Famiglie – chiediamo che le somme risparmiate con la sua abolizione vengano messe in legge di Bilancio sull’assegno unico e universale per ogni figlio, tenuto anche conto che, ad oggi, il 17 per cento del Pil nazionale viene speso per le pensioni. Se vogliamo che il nostro welfare resti sostenibile nel prossimo futuro è urgente investire su famiglie e giovani. Inoltre, come avevamo chiesto all’esecutivo quando il reddito di cittadinanza venne varato e dato che se ne stanno rivedendo i parametri, chiediamo che esso tenga finalmente conto, in modo concreto, dei carichi familiari, calibrandolo sul numero di figli per famiglia”. “I nuclei familiari hanno bisogno di misure strutturali e semplici da richiedere, che diano risposte vere alle loro difficoltà, valorizzando i figli come bene comune”, conclude De Palo.