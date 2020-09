Svizzera: “immigrazione moderata”, bocciato il referendum. Von der Leyen (Ue), vittoria dei no è “segnale positivo per consolidare i nostri rapporti”

“Niente Brexit in salsa elvetica” scrive il “Corriere del Ticino”. Ieri gli elettori svizzeri hanno respinto con il 61,7% dei no l’iniziativa per una “immigrazione moderata”, che avrebbe portato alla revoca della libera circolazione con l’Ue. Promosso dal partito di destra Udc, il referendum vedeva schierati dalla parte opposta il governo federale, quasi tutti gli altri partiti, diverse associazioni tra cui le Acli, le Missioni cattoliche in Svizzera, i sindacati. I favorevoli alla proposta di chiusura dei confini, che avrebbe portato alla complessiva revoca dei rapporti con l’Unione europea, sono stati un milione 233mila, i no un milione 985mila (dati non definitivi): 22 i cantoni che hanno bocciato la proposta, 4 quelli a favore, fra cui il Ticino. La partecipazione al voto è stata del 59,4%.

L’esito del referendum elvetico mostra “il valore che hanno” per i cittadini svizzeri “i legami” con l’Europa” e “corrobora uno dei pilastri centrali della nostra relazione: la libertà reciproca di spostarsi, vivere e lavorare in Svizzera e nell’Ue”. Secondo Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, ciò che descrive il rapporto Svizzera-Unione europea, al di là della “vicinanza geografica”, sono i “legami stretti e profondi, che affondano le radici in una lunga storia europea condivisa”. Alcuni numeri: circa 1,4 milioni di cittadini Ue vivono in Svizzera, oltre i 320mila che quotidianamente viaggiano per lavoro nella Confederazione e 450mila svizzeri vivono nell’Ue. La vittoria dei no al referendum “per un’immigrazione moderata (Iniziativa per la limitazione)”, dà anche un “segnale positivo per continuare a consolidare e approfondire i nostri rapporti”, sempre von der Leyen. Il passo più immediato in questo senso dovrebbe essere che il Consiglio federale svizzero firmi e ratifichi l’accordo quadro istituzionale negoziato con l’Ue nel 2018.