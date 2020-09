Diocesi: Termoli-Larino, da oggi gli incontri per costituire il Consiglio pastorale

Al via oggi, lunedì 28 settembre, la seconda fase degli incontri nelle zone per costituire il Consiglio pastorale diocesano. All’inizio del nuovo anno pastorale, preceduto dagli incontri dei mesi di giugno e luglio e dagli ultimi incontri di zona del mese di settembre, la diocesi di Termoli-Larino si avvia nella seconda fase della serie di incontri nelle zone con la presenza dei presbiteri e dei laici, rappresentativi delle comunità parrocchiali. Come annunciato dal vescovo Gianfranco De Luca, lo scopo immediato di questa seconda fase è la costituzione del Consiglio pastorale diocesano di cui in ogni incontro saranno eletti due rappresentanti.

Lo sguardo più lungo invece invita tutti a focalizzare e concretizzare i quattro ambiti che sono emersi nelle riflessioni durante questi mesi di emergenza: la messa domenicale, cuore della vita settimanale della comunità intera; la casa-famiglia, chiesa domestica; la scelta degli adulti, nei percorsi di educazione alla fede; la realtà del piccolo gruppo, come cellula fondamentale. Due gli obiettivi ai quali guarda la scelta di questi quattro ambiti: la revisione dell’Iniziazione cristiana; l’attenzione ai bisogni del nostro territorio in questo momento di grave crisi economico-sociale con il potenziamento dei Servizi per lo sviluppo umano integrale.