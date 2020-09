Vescovi Piemonte e Valle d’Aosta: nuova edizione del Messale Romano in uso dalla prima domenica di Avvento

I vescovi di Piemonte e Valle d’Aosta hanno stabilito che, per le loro diocesi, l’uso della terza edizione del Messale Romano entri in vigore la prima domenica di Avvento il 29 novembre 2020. La decisione è stata assunta nel corso della riunione della Conferenza episcopale regionale che lo scorso 15 settembre è tornata a riunirsi, in presenza, a Pianezza, dopo sei mesi di sospensione degli incontri a causa dell’emergenza sanitaria. In una nota diffusa oggi a firma di mons. Gianni Sacchi, vescovo Casale Monferrato e delegato Cep per le Comunicazioni sociali, si precisa che “la Commissione liturgica regionale sta predisponendo una monizione e alcune indicazioni, con cui accogliere il nuovo messale nelle diverse comunità prima della celebrazione dell’Eucarestia, proprio in occasione dell’inizio del nuovo anno liturgico”.

La stessa Commissione ha organizzato un convegno regionale di presentazione della nuova edizione del Messale in programma al Centro convegni del Santo Volto di Torino nella mattinata di sabato 3 ottobre.

Nel corso della riunione i vescovi hanno completato le nomine degli incaricati regionali delle diverse commissioni.