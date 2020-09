RnS: don Rosini all’Alleluja! International Web Meeting, “la strada della grazia passa per la nostra insufficienza”

Cita San Paolo e il versetto che ispira il tema a lui assegnato (“Tutto posso in Colui che mi dà la forza”, Fil 4,13) don Fabio Rosini, direttore del Servizio per le vocazioni della diocesi di Roma, chiamato ad inaugurare ieri la seconda giornata dell’“Alleluja! International Web Meeting”, l’iniziativa di preghiera, evangelizzazione e testimonianza promossa nel fine settimana dal RnS. Alle migliaia di utenti appartenenti ai Cenacoli, Gruppi e alle Comunità del Movimento e collegati in streaming al nuovo sito (www.rinnovamento.org), il sacerdote e scrittore ha sottolineato come nella vita “ci sia sempre da imparare, perchè siamo discepoli in costante lezione dal maestro più autentico, lo Spirito Santo, che insegna ogni cosa”. Occorre lasciarsi plasmare da una verità concreta, sottolinea Rosini, ricordando che “il peccato è noioso e prevedibile, mentre sorprendente è la carità del Padre”, addentrandoci con ancora più concretezza nel messaggio paolino: “Dobbiamo accettare che la strada della grazia passa per la nostra insufficienza, la potenza del Padre si manifesta nella nostra debolezza. Impariamo piuttosto ad avere un cuore piccolo, poichè tutti siamo fragili, vulnerabili, e facciamoci ridimensionare dall’amore di Dio: troppi giovani, oggi, vanno in pezzi, educati da modelli assurdi”. C’è bisogno “di una Chiesa povera, sotto tutti i punti di vista”, aggiunge infine il relatore, e di essere consapevoli che “le cose grandi le compiono gli insicuri, che chiedono consiglio: l’importante non è essere forti ma essere alleati con il forte, non ricchi ma vivere con il generoso. Io sono ricco perchè Dio mi vuole bene. Apprendiamo quindi ad essere poveri e, al tempo stesso, a ricordarci della nostra ricchezza e così, nel cammino spirituale che rappresenta la coscienza della grazia, pronunciamo il nostro ‘alleluja’ al Signore”.