Scuola: mons. Alfano (Sorrento-Castellammare), “necessaria una vera e propria ‘rinascita’ culturale, garanzia di un mondo nuovo”

“L’inizio di un nuovo anno scolastico segna sempre una tappa importante non solo per studenti e insegnanti, ma per l’intera società che investe e prepara così il suo futuro. Quest’anno tutto è eccezionale, anche il ritorno a scuola dopo tanti mesi di assenza forzata”. Lo sottolinea l’arcivescovo di Sorrento-Castellammare di Stabia, mons. Francesco Alfano, in un messaggio per la riapertura delle scuole, oggi per la Penisola sorrentina e il 1° ottobre a Castellammare di Stabia.

“Le discussioni di queste ultime settimane sulle precauzioni necessarie per evitare la diffusione del contagio potrebbero tuttavia distrarci da ciò che ci sta veramente a cuore: la crescita umana, intellettuale e spirituale dei ragazzi”, avverte il presule, per il quale “il compito educativo si fa sempre più delicato e appassionante, ora più che in altre stagioni della nostra storia: occorre accompagnare tutti gli studenti, dai più piccoli a quelli che stanno per raggiungere la maturità, nel cammino di conoscenza dei saperi e di responsabilità morale verso la società”. Di qui l’invito: “Nessuno dunque si senta escluso da quest’opera educativa che ci consente di guardare al futuro con fiducia, se la assumiamo tutti con convinzione ed entusiasmo. Vinciamo la paura dello scetticismo, che ci porta a vedere nell’altro un possibile rischio per la nostra salute”.

Ma, avverte, “evitiamo allo stesso tempo la superficialità che non ci fa prendere sul serio tutte quelle attenzioni dovute al rispetto della comunità. Collaboriamo con serietà e passione, ognuno per la sua parte, affinché la scuola aiuti l’intera società in questa fase di ripartenza: una vera e propria ‘rinascita’ culturale, garanzia indispensabile di quel mondo nuovo che non possiamo solo auspicare ma contribuire con coraggio a far nascere”.