Stella Maris: card. Turkson, “il Covid ha aumentato lo stress, la fatica e l’isolamento dell’equipaggio” delle navi

“A 100 anni di distanza, possiamo affermare senza alcun dubbio che il desiderio di Pio XI, sostenuto dai Pontefici a lui succedutisi, è oggi una meravigliosa realtà, con centinaia di cappellani e molti altri volontari presenti in 300 porti, che ogni anno realizzano almeno 70mila visite di navi e assistono oltre un milione di marinai”. Così il card. Peter Kodwo Appiah Turkson, prefetto del Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale, esprime il suo “apprezzamento ai nuovi ‘apostoli’ di ogni nazione che, con dedizione e impegno, in diverse parti del mondo, fin dall’inizio di questo ministero hanno trascorso la loro vita al servizio della gente del mare”. In una lettera per il centenario di Stella Maris, che si celebra domenica 4 ottobre, il porporato fa notare che l’epidemia di Covid-19 ha “aumentato lo stress, la fatica e l’isolamento dell’equipaggio” delle navi. Poi il riferimento al nuovo logo, realizzato proprio in occasione del centenario: “L’ancora è il simbolo della speranza, il salvagente è il simbolo della fede, il Sacro Cuore di Gesù è il simbolo della carità, i raggi di luce sono il simbolo della luce di Cristo”. Infine, un nuovo elemento: le onde del mare, che sono il simbolo del “prendersi cura del mare come ambiente in cui vive e lavora la gente del mare”.