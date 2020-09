Regno Unito: card. Nichols, “il sistema britannico di accoglienza di migranti e rifugiati non funziona. Sono nostri fratelli e sorelle”

(Londra) “Il sistema britannico di accoglienza di migranti e rifugiati non funziona. È troppo complicato e privo di sufficienti finanziamenti e, in questo momento, ci sono oltre diecimila casi di richiedenti asilo politico ancora in attesa di giudizio. È una situazione che favorisce il traffico umano”. Con queste parole, pronunciate durante “Sunday”, il programma domenicale del canale quattro di Bbc radio, il card. Vincent Nichols, primate cattolico di Inghilterra e Galles e vicepresidente del Consiglio delle Conferenze episcopali d’Europa, ha criticato ieri la politica migratoria del governo di Boris Johnson. “La legislazione della ministra dell’Interno Priti Patel punta a fermare chi vuole venire ma è sbagliato”, ha detto il cardinale. “Si tratta di individui, persone che sono nostri fratelli e sorelle”. Riprendendo le parole di Papa Francesco, il primate ha detto che è necessario “sfidare una retorica ostile nei confronti di queste persone promossa da media e altri gruppi”. “La maggior parte dei cittadini di Dover vuole accogliere chi attraversa la Manica per chiedere asilo, come mi ha confermato il vescovo Paul McAleenan che ha visitato la città”, ha detto ancora il leader dei cattolici inglesi. “Penso che il Community Sponsorship Scheme, il programma di accoglienza con il quale il governo ha inserito qui ventimila rifugiati siriani il 30% dei quali sono stati seguiti da parrocchie cattoliche, vada esteso soprattutto a bambini e minori”.