Maltempo: Coldiretti, “situazione difficile nella zona di Sarno, ma danni anche nella Piana del Sele”

“Nell’agro sarnese nocerino sono finiti sott’acqua intere campi di verze, finocchi e scarole ma anche le pregiate coltivazioni in pieno campo di cipollotto appena trapiantato”. È quanto emerge da un monitoraggio della Coldiretti sugli effetti del maltempo che si è abbattuto sulla provincia di Salerno. “La situazione è difficile nella zona di Sarno ma danni si registrano anche nella Piana del Sele dove diverse serre sono state divelte dalla furia del vento. Allagamenti si registrano nella zona Aversana mentre nell’area di Roccadaspide e Alburni rischia di essere in parte compromessa la raccolta delle castagne – evidenzia Coldiretti -. La pioggia insistente ed il forte vento hanno prodotto smottamenti ai terreni e spezzato rami ricoperti di rigogliosi ricci di castagne. Danni anche sulle coltivazioni di kiwi e sui vigneti nelle zone dove la vendemmia non era ancora stata effettuata. Mentre si registrano smottamenti a numerose strade rurali, edifici danneggiati, piante sradicate, campi e stalle allagati”. Coldiretti con i suoi tecnici è mobilitata per verificare le condizioni nelle aziende e portando assistenza dove necessario.