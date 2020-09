Coronavirus Covid-19: Cuba, indicazioni dei vescovi per la festa della Vergine del Cobre, patrona del Paese

I fedeli cubani si apprestano a festeggiare la Madonna del Cobre, il prossimo 8 settembre, Natività di Maria, in forma virtuale, ma non per questo meno sentita. È di ieri una nota della Conferenza dei vescovi cattolici di Cuba, che attraverso la segreteria generale, si rivolge ai vescovi del Paese chiedendo loro di rivolgere domenica prossima, “come preparazione immediata alla festa della Vergine della Carità, madre e patrona di Cuba”, un messaggio radio attraverso le singole emittenti diocesane e locali. Quindi, l’8 settembre, giorno della festa, “i vescovi trasmetteranno un messaggio radio ai fedeli della propria diocesi, con occasione di questa giornata così significativa per molti figli e figlie del nostro popolo”.

Lo stesso giorno, alle ore 21, attraverso il Canale educativo, verrà trasmessa in differita la celebrazione della messa che in mattinata sarà presieduta, nella basilica santuario di El Cobre, dall’arcivescovo di Santiago de Cuba, mons. Dionisio Guillermo García Ibáñez.

Da parte dei vescovi cubani si invoca l’intercessione della Vergine della Carità su tutto il popolo cubano e specialmente su chi soffre le conseguenze del Covid-19 e su chi è più bisognoso. I contagi, nell’isola caraibica, pur contenuti rispetto a gran parte dei Paesi del continente, sono tornati a salire nelle ultime settimane.