Scuola: Fidae e Ciofs, domani webinar sul ruolo del docente degli istituti cattolici, “portatore di speranza”

Si terrà domani, 3 settembre, alle ore 15,30, il webinar organizzato dalla Fidae e dal Ciofs Scuola intitolato “Post-Covid-19 – Il docente della scuola cattolica: portatore di speranza”, con gli interventi della presidente nazionale Ciofs Scuola Marilisa Miotti, la presidente nazionale Fidae, Virginia Kaladich, e il rettore del Collegio Villoresi di San Giuseppe di Monza, Sergio Massironi.

“Il webinar del 3 settembre è frutto di un pensiero condiviso e cioè che oggi più che mai la scuola cattolica deve saper trasmettere il grande bagaglio culturale e formativo di cui è portatrice – ha dichiarato Marilisa Miotti –, mettendolo a disposizione non solo dei propri studenti ma di quelli di tutto il sistema nazionale scolastico perché solo facendo rete supereremo questo periodo così complicato”.

“Il docente della scuola cattolica è davvero portatore di speranza – ha aggiunto Virginia Kaladich – perché innesta nella sua vocazione professionale anche una visione alta, in grado di prendere in considerazione ogni ragazzo per la sua unicità e per la sua specificità, cercandone di tirare fuori sempre il meglio con la certezza che questo è davvero il miglior contributo che possa dare alla cura della nostra comunità, soprattutto in questo momento di grande incertezza”.