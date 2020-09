Consiglio d’Europa: Svetlana Tikhanovskaya, leader opposizione bielorussa, attesa all’Assemblea parlamentare

Svetlana Tikhanovskaya (Photo ANSA/SIR)

L’ex candidata presidenziale bielorussa Svetlana Tikhanovskaya si rivolgerà alla commissione per gli affari politici e la democrazia dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa (Apce) in videoconferenza l’8 settembre durante uno scambio di opinioni sulla situazione in Bielorussia dopo le elezioni presidenziali del 9 agosto. È stato invitato a partecipare anche un rappresentante dell’Assemblea nazionale della Bielorussia. Parteciperà anche il presidente dell’Apce Rik Daems, che ha recentemente chiesto “un processo politico nazionale onnicomprensivo” nel Paese per garantire una transizione pacifica e democratica. La Bielorussia ha presentato domanda di adesione al Consiglio d’Europa nel 1993, ma – precisa una nota di Strasburgo – lo status di ospite speciale del suo parlamento presso l’Assemblea, considerato il primo passo verso l’adesione, è stato sospeso nel 1997. “Tuttavia da allora l’Assemblea ha continuato a mantenere un dialogo in corso con le autorità bielorusse, i parlamentari e la società civile, e spesso invita i membri dell’Assemblea nazionale della Bielorussia, nonché i membri dell’opposizione extraparlamentare, a partecipare alle riunioni delle sue commissioni”. Lo scambio dell’8 settembre dovrebbe essere trasmesso in streaming dal vivo (in inglese, francese, tedesco, italiano e russo – www.coe.int), previa approvazione del comitato che questa parte dell’incontro sia pubblica, con inizio tra le 10 e le 10.15.