Scuola: Anelli (Fnomceo), “bene partecipazione medici e pediatri di base a formazione a distanza Iss-ministero Istruzione”

“Apprezziamo il coinvolgimento dei medici di medicina generale (Mmg) e dei pediatri di libera scelta (Pls) nei processi organizzativi per la riapertura in sicurezza delle scuole. Accogliamo dunque con soddisfazione questo corso di formazione a distanza, e ringraziamo l’Istituto superiore di sanità e il ministero dell’Istruzione per aver riservato una quota di accessi a queste figure professionali”. Così Filippo Anelli, presidente Fnomceo (Federazione nazionale Ordini medici) commenta la notizia del percorso operativo per insegnanti, personale scolastico e professionisti sanitari messo in campo da Iss e ministero dell’Istruzione per monitorare e gestire possibili casi di Covid-19 nelle scuole. Due corsi di formazione a distanza, uno per il personale scolastico e uno per i professionisti sanitari. Quest’ultimo, riservato al personale dei Dipartimenti di prevenzione, è aperto anche a Mmg, Pls e componenti delle Unità di continuità assistenziale (Usca).

“Questi medici hanno un ruolo strategico essenziale nei percorsi diagnostico-assistenziali volti a individuare e tenere sotto controllo i focolai di Covid-19″, spiega il segretario Fnomceo e responsabile area formazione, Roberto Monaco, invitando tutti gli iscritti appartenenti alle categorie professionali coinvolte a partecipare al percorso formativo.

“La riapertura delle scuole è una partita cruciale per il nostro Paese: il diritto alla salute e quello all’istruzione devono andare di pari passo”, conclude Anelli.