Ue: programma “Europa creativa”, sostegno alla produzione artistica e culturale. Film, tv, festival, digitale

“Il programma Europa creativa continua a fornire un supporto essenziale per i contenuti audiovisivi europei e rafforza la diversità musicale, la mobilità degli artisti e l’uguaglianza di genere, contribuendo allo stesso tempo a rendere il settore più verde e sostenibile”. Questo emerge dalla relazione che la Commissione ha pubblicato oggi sui risultati ottenuti dal programma Europa creativa. La parte audiovisiva del programma ha sostenuto il 25% di tutte le produzioni cinematografiche, la formazione di 2.200 professionisti, lo sviluppo di 430 sceneggiature di film, la produzione di 44 serie televisive, la distribuzione di 290 film, 75 festival e numerose di aziende che sperimentano modelli di distribuzione online. E 21 dei film sostenuti con i fondi di Europa creativa hanno ottenuto 40 riconoscimenti in 7 dei festival cinematografici internazionali più importanti. La parte culturale del programma ha invece finanziato 501 progetti, oltre a numerose iniziative nel senso della digitalizzazione del campo culturale, dell’integrazione sociale e dell’inclusione dei gruppi svantaggiati. Europa creativa ripartirà anche per il periodo 2021-2027, e si confronterà con “le sfide che devono affrontare i settori culturali e creativi a motivo della pandemia”. Secondo la Commissione, “i settori culturali e creativi dovrebbero diventare una parte essenziale del piano di ripresa per l’Europa, al fine di garantire il loro pieno e rapido recupero dalla crisi del coronavirus nonché una maggiore competitività e resilienza”.