Papa Francesco: riprendono oggi le udienze in presenza, saluta a piedi i fedeli

Per la prima volta, l’udienza del mercoledì si svolge oggi nel Cortile di San Damaso del palazzo apostolico vaticano. Riprendono così, sei mesi dopo l’ultima udienza generale con i fedeli in piazza San Pietro, il 26 febbraio scorso, le udienze in presenza, interrotte a causa delle misure restrittive imposte dalla pandemia di Covid~19 ancora in atto. Il Papa è arrivato alle 9.20 circa sulla Ford Focus blu, è sceso e a piedi si è rivolto ai fedeli che si trovano dietro le transenne, muniti di mascherina e nel rispetto delle norme di distanziamento sociale. Francesco ha chiacchierato con alcune donne, ha salutato tutti i presenti con un cenno della mano, sorridente e rilassato, grato per aver ripreso il contatto con il “suo” popolo, o almeno con una rappresentanza di esso, che lo ha accolto a sua volta con un applauso. Poi il Santo Padre ha continuato a percorrere il perimetro dell’area del Cortile riservata ai fedeli, indugiando a lungo con essi e dialogando a più riprese prima di raggiungere la sua postazione proprio al centro, ornata di velluto rosso. Non è mancato, anche oggi, l’ormai tradizionale scambio dello zucchetto. Tra i fedeli con cui Francesco si è fermato a parlare, anche una donna anziana presentata da una suora. In sottofondo, il “viva il Papa” scandito dai presenti.